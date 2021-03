Impfstoff-Misere: Die besten Leserreaktionen

Dass der langsame Impffortschritt regelmäßig für Gesprächsstoff sorgt, liegt in der Natur der Sache. Auch die Information, dass die Anzahl an Impfungen unter anderem an einem Missmanagement liegen könnte, schlug in unserer Community ein wie eine Bombe! Im dritten Teil unserer „Livetalk“-Serie, in der das Community-Team aktiv mit den Lesern diskutiert, gab es viele interessante Zwiegespräche mit unseren Usern. Hier präsentieren wir Ihnen einige Highlights.



„Vermutlich unklare Kompetenzen“, meint dadenka und lässt auch an der Kommunikation der Regierung kein gutes Haar. Ihm fehlt es an „Ehrlichkeit und Transparenz“ im Umgang mit der Krise.