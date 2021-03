Andreas Gabalier heute OHNE Maulkorb bei krone.tv

„Mir geht es in meiner neuen Sendung vor allem darum, unübliche Gespräche mit interessanten oder polarisierenden Persönlichkeiten zu führen, die man so nirgendwo anders im österreichischen Fernsehen zu sehen bekommt“, so Dolezal, und weiter, „alles ist offen, menschlich, direkt, ehrlich, unverkrampft.“ Sein persönlicher Anspruch: „Ich möchte mit krone.tv etwas in der TV-Landschaft bewegen - so wie ich mit der Gründung von VIVA etwas bewegen konnte.“