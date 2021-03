Andreas Gabalier macht Pause von der Pause

Also bat er Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier zum Gespräch, und der leistete - samt seinem Manager, Top-Unternehmer Klaus Bartelmuss - dieser Bitte gerne Folge. Und zwar obwohl er sich eigentlich derzeit in einer Pause befindet. Denn er nahm sich zuletzt in der Öffentlichkeit zurück, fuhr auch seinen Social-Media-Auftritt ein wenig herunter. Einzig für Carmen Nebel („Sie hat mich von Beginn an immer begleitet. Es war mir ein echtes Anliegen, dort dabei zu sein“) und für die „Krone“ machte er eine Ausnahme.