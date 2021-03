Flucht nach Messer-Attacke

Eine schockierende Geschichte schilderte ein Migrant, nachdem er über die Grenze im Burgenland marschiert war. In seinem Heimatland habe der Marokkaner einen Widersacher niedergestochen und aus Angst vor Rache flüchten müssen. Über die Balkanroute schlug sich der 29-Jährige in den Westen durch. Jetzt hat er um Asyl angesucht und ist im Lager in Traiskirchen (NÖ) untergebracht.