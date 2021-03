Ausgaben für Lebensmittel deutlich gestiegen

Insgesamt wurden voriges Jahr demnach 100.000 Tonnen Tiefkühlpizzas und Co. von österreichischen Haushalten eingekauft (alle Angaben ohne Eis und Torten). Somit wurde ein Gesamtumsatz im Lebensmitteleinzelhandel von 537 Millionen Euro erzielt. Die Erlöse dieser Nahrungsmittel-Kategorie im Lebensmitteleinzelhandel wuchs im vergangenen Jahr um 19 Prozent, also fast um ein Fünftel. Besonders hohe Wachstumsraten verzeichneten die Segmente Fisch und Meeresfrüchte (plus 24,5 Prozent auf fast 170 Millionen Euro), Erdäpfel (plus 17,9 Prozent auf gut 61 Millionen Euro) und Gemüse (plus 17 Prozent auf gut 116 Millionen Euro).