Popyrin zu stark: Frühes Aus für Novak in Dubai

Der Niederösterreicher Dennis Novak ist am Sonntag in der ersten Runde des ATP-Tennisturniers von Dubai in der ersten Runde ausgeschieden. Der 27-Jährige unterlag dem Australier Alexei Popyrin in 1:34 Stunden 6:7(3) und 5:7. Novak hatte davor zuletzt im Februar in Montpellier immerhin das Viertelfinale erreicht, Popyrin zeitgleich in Singapur ebenfalls auf Hartplatz seinen ersten Titel auf der Tour geholt. Der 21-Jährige feierte damit nun seinen sechsten Matchsieg in Folge.