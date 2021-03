Wacker kassiert erste Frühjahrs-Niederlage

Wacker Innsbruck hat in der 2. Fußball-Liga die erste Niederlage im Frühjahr kassiert. Die auf den Aufstieg hoffenden Tiroler mussten sich am Sonntag dem FC Liefering zu Hause mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Wacker fiel nach der dritten sieglosen Partie in Folge damit auf Rang sieben zurück. Das entscheidende Tor der nicht aufstiegsberechtigten Salzburger „Jungbullen“ erzielte Benjamin Sesko in der 71. Minute per Kopf.