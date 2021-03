Antetokounmpo und Westbrook bei Milwaukee-Sieg top

Zu einer Show von Giannis Antetokounmpo und Russell Westbrook ist die NBA-Begegnung zwischen Milwaukee und Washington avanciert. Antetokounmpo schrieb beim 125:119 der Bucks in der US-Hauptstadt am Samstag (Ortszeit) mit 33 Punkten, 11 Rebounds und 11 Assists ebenso ein „Triple double“ an wie Westbrook aufseiten der Verlierer. Seine 42 Punkte, 10 Rebounds und 12 Assists waren für die Wizards am Ende zu wenig. Bei Washington fehlte der am Knie verletzte All-Star Bradley Beal.