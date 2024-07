Peinlich! US-Sängerin blamiert sich vor MLB-Show

Unglaublich, aber wahr: Mag Ingrid Andress bisher vor allem in der Country-Music-Branche oder durch ihre Nachnamens-Gleichheit mit Urusula Andress, dem ersten „Bond-Girl“ überhaupt, bekannt gewesen sein, hat sie es nun durch ihren Gesang zu trauriger Berühmtheit gebracht! Denn in der Rangliste der bizarrsten Gesangseinlagen vor dem Beginn von Baseball-Spielen nimmt ihre montägige Interpretation in Texas ab sofort allemal einen Top-Platz ein …