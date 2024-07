Massiver Schlaganfall! Ex-NBA-Ass Bryant ist tot

Als Ersatzspieler 1976/77 in NBA-Finals

Im NBA-Draft 1975 in der 1. Runde als 14. von den Golden State Warriors ausgewählt, wurde er bereits wenige Monate später an Philadelphia verkauft. Mit den 76ers erreichte er als Ersatzspieler 1976/77 die NBA-Finals, in denen man allerdings den Portland Trail Blazers unterlag.