Für das Osternest kaufen und Gutscheine erhalten

Disziplin an Markttagen erbeten

An den beiden Markttagen, also am Mittwoch und Freitag, komme es leider immer wieder zu Gruppenbildungen, was während der Pandemie fatal sein könne. Die Polizei kontrolliere daher regelmäßig. „Wir bitten da wirklich um etwas mehr Disziplin. Es ist besser, wenn wir dann feiern, wenn die derzeitige Krise vorbei ist“, betont Kräuter.