Kärntner räumen bei den Tourismus-Titelkämpfen ab

Praxisnahe Ausbildung auf Erfolgsgeheimnis

Grundsätzlich arbeiten die Auszubildenden stets sehr nahe am Gast und können so wertvolle Praxiserfahrung während der Lehrzeit sammeln. Die teils jahrzehntelange Erfahrung der jeweiligen Abteilungsleiter garantiert dabei qualitatives Lernen auf höchstem Niveau und ermöglicht in weiterer Folge die Teilnahme an Berufs-Wettbewerben. Das ist ein gutes Ausbildungskonzept. Das Parkhotel Pörtschach wurde 2023 übrigens mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Gütesiegel „Ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb“. Der langjährige Serviceleiter, Erwin Schurtl, wurde zudem für seine Ausbildungsarbeit zum „Mentor des Jahres“ gekürt.