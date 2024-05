Vellachtaler Recyclinghof wird modernisiert

So viel wird investiert

475.000 Euro werden in die Modernisierung investiert. „Unser Anteil liegt bei rund 200.000 Euro“, so der Sittersdorfer Bürgermeister Gerhard Koller. Eisenkappels Vizebürgermeister Jürgen Lamprecht: „Vor dem Baustart wird noch der Hochwasserschutz an der Vellach abgeschlossen.“ Die Kosten dafür betragen 50.000 Euro. Der geplante Damm wird gleichzeitig als Zufahrt zum Recyclinghof ausgebaut.