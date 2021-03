Die Automaten-Hallen und der Steckdosen-Schmäh

Polizei darf nur laufende Automaten mitnehmen

Was passiert mit den hier nahe des Messezentrums gelagerten Automaten? „Sie werden nach Bergheim gebracht und dort vernichtet“, erzählt Eichinger der „Krone“. Mit dem Geld in den Einarmigen Banditen werden beispielsweise die Lagerkosten gedeckt. Der Chef-Ermittler zeigt auch, wie geschickt die Betreiber illegaler Spielhöllen agieren: „Eigene Steckdosen mit Fernsteuerung werden in die Glücksspielgeräte eingebaut, teils auch mehrere. Mit einem Knopfdruck ist der Stromkreis unterbrochen.“ Weil: Wenn die Automaten nicht in Betrieb sind, kann die Polizei sie auch nicht beschlagnahmen. „Daher ist Schnelligkeit wichtig.“