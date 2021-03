Wien: Serieneinbrüche aus „Langweile und Frust“

In flagranti ertappt

Die Polizei überwachte das Areal und sollte am 6. März schließlich einen Erfolg verbuchen können. Denn gegen 14.30 Uhr wurden die beiden Täter in flagranti dabei ertappt, als sie versuchten, über eine Dachluke in eines der Bürogebäude einzudringen. Als sie bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, versuchte das Duo zu flüchten. Weit kam es jedoch nicht. Die Ermittler konnten die beiden Flüchtenden mit Unterstützung von Beamten der Polizeiinspektion Quadenstraße schnappen und festnehmen.