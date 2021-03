Formel-1-Chef: „Schumacher eine Bereicherung“

Mick Schumacher ist der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, der in seiner Karriere sieben Mal die WM gewann. Sein Renndebüt in diesem Jahr in der Formel 1 wird Mick Schumacher für das amerikanische Haas-Team geben. An diesem Wochenende bereitet er sich wie seine Konkurrenten bei Testfahrten in Bahrain auf den Auftakt an gleicher Stelle am 28. März vor.