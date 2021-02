Verstörende Videos bei Trump-Impeachment gezeigt

Die Ankläger im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump haben am Mittwoch mit bisher unveröffentlichten Videoaufnahmen die dramatischen Stunden der Erstürmung des Kapitols nachgezeichnet. Die demokratischen Abgeordneten zeigten im Senat Aufzeichnungen von Überwachungskameras im Kongressgebäude. Darauf ist zu sehen, wie radikale Anhänger des früheren US-Präsidenten am 6. Jänner gewaltsam in das Kapitol eindrangen und Polizisten attackierten.