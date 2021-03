Über 13.000 Schwazer erhielten bereits den Piks

Auch Studie wird gut aufgenommen

Ersten Rückmeldungen zufolge gebe es auch eine rege Teilnahme von Geimpften an der wissenschaftlichen Studie, die mit der Durchimpfung verbunden ist. Letztere wird national und international von Medizinern und Virologen wissenschaftlich begleitet. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und nicht an die Impfung gekoppelt, wurde einmal mehr betont.