Alexej Nawalny laut Bericht in Straflager gebracht

Nawalny habe das bisherige Gefängnis in der Region Wladimir verlassen, hieß es auf Nawalnys Twitter-Account am Freitag unter Berufung auf seine Anwälte. „Unter verschiedenen Vorwänden“ habe man Alexej nicht besuchen können. Erst um 14 Uhr sei man informiert worden, dass er nicht mehr da sei. Im Gefängnis in der Stadt Koltschugino war der Kremlkritiker die vergangenen Wochen in Quarantäne.