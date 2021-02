Nawalny-Urteil „inakzeptabel“ und „willkürlich“

Wie berichtet, wurde der 44-jährige Kreml-Kritiker am Dienstag zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt, wovon er wegen eines Hausarrests nur mehr rund zweieinhalb Jahre im Straflager abzusitzen hat. Ein Gericht in Moskau bestrafte Nawalny für den Verstoß gegen Bewährungsauflagen, die an eine Verurteilung wegen Unterschlagung im Jahr 2014 geknüpft waren. Dem 44-Jährigen wurde unter anderem vorgeworfen, er habe sich während seines Aufenthalts in Deutschland nicht zweimal monatlich bei den Behörden gemeldet. Nawalny erholte sich dort nach einem Giftanschlag.