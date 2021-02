Alexej Nawalny in Straflager bei Moskau überführt

Nawalny wurde wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen in einem Schnellprozess zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Diese soll er in einem Straflager in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau absitzen. Die Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf örtliche Medien und eine nicht näher genannte Quelle, dass es sich dabei um das Straflager 2 in der Stadt Pokrow handelt.