Anrufer drohte in Wien Polizisten zu erschießen

Sowohl in der Inspektion Rötzergasse in Hernals als auch in der Inspektion Trillergasse in Floridsdorf hatte der zunächst unbekannte Mann am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr angerufen. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag berichtete, erklärte der Anrufer, „eine Pistole in einem Park gefunden“ zu haben. Doch damit nicht genug drohte er, „damit Polizisten zu erschießen“.