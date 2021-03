Champions-League-Held: „Ich muss noch viel lernen“

Diesmal im Februar hat sich nicht Beckenbauer gemeldet, sondern Leoben. Man wollte den ehemaligen Champions-League-Sieger (2001) und Vize-Weltmeister (2002) in die Landesliga locken. Was auch gelang. „Du wirst jetzt sagen, dass das vielleicht ein Rückschritt ist“, meinte Jancker im Gespräch mit der „Steirerkrone“. „Aber es ist mein Schritt. In Leoben herrscht Aufbruchstimmung. Ein Traditionsklub will wieder nach oben und das finde ich reizvoll“, meint der 46-Jährige, der seinen Lebensmittelpunkt vor 15 Jahren nach Wien verlegte, bis 2028 mit den Donawitzern in den Profifußball zurückkehren möchte.