Geheimnis um Erdstall im Hausruckviertel entdeckt

Die Unterwelt ist noch lange nicht erforscht: In Atzbach im Hausruckviertel haben Höhlenforscher einen 700 bis 800 Jahre alten, mehr als 30 Meter langen Erdstall ausgegraben. Seit 1932 wusste man von dessen Existenz, doch nun will die Gemeinde dort im Ort Köppach bauen lassen. So wurde das Geheimnis gelüftet.