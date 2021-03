Rechte-Coup: Deutsche Bundesliga landet im Free-TV

„Nach der UEFA Europa League holen wir jetzt die deutsche Bundesliga zu uns. Ein hochkarätiges Sportrecht, das perfekt in unser Portfolio passt. In keiner anderen Liga der Welt sind unsere österreichischen Fußball-Stars so zahlreich vertreten“, wurde Michael Stix, CCO der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe, in einer Aussendung zitiert.