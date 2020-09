Steirer-Firmen hoffen auf Rückenwind für Ökostrom

Windkraft braucht mehr Schwung

Einen besonderen Anstoß braucht die Windkraft-Branche, in den vergangenen Jahren sanken die Investitionen deutlich. Das Gesetz müsse einen kontinuierlichen Ausbau sichern, so die Interessensvertreter der IG Windkraft. Bis 2030 müssten pro Jahr in Österreich 120 Windräder mit einer Leistung von mehr als 500 Megawatt errichtet werden. In der Steiermark gibt’s 105 Windräder, 34 Anlagen, die derzeit in der Warteschleife hängen, sollen bis 2024 errichtet sein.