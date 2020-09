„Arbeiten seit der Angelobung an diesem Gesetz“

Bis 2030 soll der gesamte Strom, den es in Österreich braucht, aus erneuerbaren Quellen kommen. Dafür braucht es 27 zusätzliche Terawattstunden im Jahr. Das EAG - das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz - soll den gesetzlichen Rahmen dafür schaffen. Es ist am Mittwoch in Begutachtung gegangen und baut das Ökostrom-Fördersystem grundlegend um. Das soll es ermöglichen, das ambitionierte Ziel umzusetzen. Wie das funktionieren soll und was jeder Einzelne, der ein Haus baut, davon hat, erklärt Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) im Gespräch mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl.