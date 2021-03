Schumacher-Debüt, aber nur noch ein Tag Test-Zeit

Vor allem für einen „Rookie“ wie Mick Schumacher kommt es auf jede Sekunde an. „Ich will so viel Erfahrung wie möglich sammeln und so viel wie möglich für das erste Rennen lernen“, kündigte der 21-jährige Deutsche an. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gibt im Haas sein mit Hochspannung erwartetes Debüt in der Königsklasse des Motorsports.