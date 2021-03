„Scherzhaftes Gespräch“ über Video-Angebot an SPÖ

Brisante Informationsflüsse innerhalb der Justiz

Am Mittwoch waren Informationsflüsse innerhalb der Justiz Gegenstand der Befragungen. Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, hatte sinngemäß erklärt, dass man vor Razzien bei Regierungsmitgliedern den Justizminister informieren solle. Immerhin säße man ja im Ministerrat an einem Tisch. Sein eigenes Handeln und das seiner Behörde in der Ibiza-Affäre rechtfertigte er mit den Worten: „Wir halten uns streng an das Gesetz.“