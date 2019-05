SPÖ im Wahlkampf 2017 Ibiza-Video angeboten?

Anwalt, der Material anbot, ist Schlüsselfigur im Ibiza-Skandal

Bei dem Anwalt, der sich an die SPÖ gewendet habe, handelt es sich allerdings um eine Schlüsselfigur in dem Skandal, der das Polit-Beben in Österreich auslöste. Der Mann soll behilflich gewesen sein, die Falle für den Damals-noch-nicht-und-jetzt-nicht-mehr-Vizekanzler Strache und den inzwischen von allen Ämtern zurück- und aus der FPÖ ausgetretenen ehemaligen FPÖ-Klubobmann Gudenus auszulegen. Mit dem Juristen und eben dem Lockvogel traf sich Gudenus im März 2017 in einem Nobelrestaurant am Ring. Im Juli desselben Jahres kam es zu dem fatalen Treffen in der mit Kameras und Mikrofonen präparierten Finca auf der Partyinsel Ibiza, allerdings ohne den Anwalt.