Erste Geschworene für George-Floyd-Prozess fix

Richter Peter Cahill begann in Anwesenheit des Angeklagten Chauvin mit der Unterrichtung und Befragung möglicher Geschworener. Dann waren Verteidigung und Staatsanwaltschaft am Zug. Insgesamt wurden in stundenlangen Befragungen neun Menschen angehört, nur drei - zwei Männer und eine Frau - konnten die Vorgaben erfüllen.