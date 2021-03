Kein 10.000-Liter-Tank: Streit um Wassertransport

Ikanovic: „Seither weiß keiner der 56 Einsatzkräfte wie es weitergehen soll. So wie es sich derzeit darstellt, wird die Gemeinde in Zukunft die Trinkwasserbehälter in den Regionen mit Wasserknappheit selbst auffüllen müssen.“ Der Kommandant verweist auf ein zusätzliches Problem: „Seit dem Vorjahr ist ein über 35 Jahre alter Tankwagen kaputt. Die Karosserie ist durchgebrochen. Es war ein Glück, dass den drei Männern, die damit unterwegs waren, nichts passiert ist.“ Auch dafür müsse endlich eine Lösung her: „In das alte Auto will ja niemand mehr einsteigen.“