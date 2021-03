Haushaltsenergie im Jänner um 2,9 Prozent teurer

In Summe wurde das Leben von Dezember auf Jänner billiger, die Preise für Energie bremsten diese Entwicklung aber, wie aus dem von der Energieagentur berechneten Energiepreisindex (EPI) hervorgeht. Gerade für Haushalte mit geringem Einkommen würden die Energiekosten eine wesentliche Rolle spielen, so Geschäftsführer Peter Traupmann: „Die etwa 117.000 energiearmen Haushalte in Österreich wenden rund 20 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Energie auf. Das ist das Fünffache eines durchschnittlichen Haushalts, bei dem es nur rund vier Prozent sind.“