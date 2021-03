Krise lockt die Städter aufs Land

In Schattendorf bemerkt man etwa verstärkte Anfragen seit den Lockdowns. Vor allem Wiener mit Kindern würden die „Flucht“ aufs Land antreten, berichtet Bürgermeister Johann Lotter. Die Ortschaft lockt zudem mit einer guten Bahnanbindung, Nahversorgern und Freizeiteinrichtungen. Anfragen gibt es auch in Draßburg. „Das war schon vor Corona so, jetzt aber verstärkt“, erklärt Bürgermeister Christoph Haider. Vorrangig handle es sich um Menschen aus der Bundeshauptstadt, aber auch aus Wr. Neustadt. Auf der Suche sind sowohl Jungfamilien als auch Umzugswillige kurz vorm oder im Pensionsalter. „Wir gehören definitiv zum neuen Speckgürtel“, sagt der Ortschef. Draßburg hat ebenfalls eine gute Bahnanbindung. „Die Leute schauen, was innerhalb eines Stundenradius von Wien aus erreichbar ist“, so Haider. Besonders begehrt sind dabei Bauplätze sowie Häuser mit einem Garten.