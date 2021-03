Intensivstationen: „Besorgniserregender Anstieg“

Bald an Belastungsgrenze angelangt?

„Die Situation wird wieder deutlich angespannter, wenn auch regional durchaus unterschiedlich stark“, erläuterte Markstaller. „Bei Anhalten des aktuellen Trends sind wir sehr rasch wieder so weit, dass noch stärker in den Krisenmodus umgeschaltet werden muss. Also, dass zum Beispiel durch das Verschieben von geplanten Operationen intensivmedizinische Kapazitäten freigemacht werden müssen.“