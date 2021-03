14 Tage: Wien und Burgenland verlängern Quarantäne

Die Quarantänezeit wird für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen in Wien und im Burgenland ausgeweitet. Kontaktpersonen müssen nun in den beiden Bundesländern 14 Tage in behördlich angeordnete Absonderung. Grund dafür ist die britische Virus-Variante B.1.1.7, die ansteckender und infektiöser als das ursprüngliche Virus ist. In Wien erfolgt ein entsprechender Beschluss am Montag im medizinischen Krisenstab der Stadt, im Burgenland trat die Verschärfung bereits am Sonntag in Kraft.