SPÖ kritisiert hohe Werbeausgaben der Regierung

„Geld spielt scheinbar keine Rolle“

Die höchsten Ausgaben entfielen im Coronajahr 2020 mit 27,73 Millionen Euro auf das Bundeskanzleramt, so die SPÖ. 2018 hatte dieses nur 5,6 Millionen Euro ausgegeben. Kucher erinnerte an die bis 2024 insgesamt veranschlagten 210 Millionen Euro der Regierung für Eigenwerbung und PR. „Gerade in der Corona-Krise, wo aktuell Hunderttausende Menschen um ihren Job bangen, kann es nicht sein, dass im türkisen System Geld scheinbar keine Rolle spielt“, betonte er.