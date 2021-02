„Babyelefanten“-Kampagne kostet rund 3,2 Mio. Euro

Konkret ging es in der Anfrage von NEOS-Mandatarin Henrike Brandstötter um jenen Werbespot, in dem die Regierung gemeinsam mit dem Roten Kreuz mittels „Babyelefant“ dazu zu motivieren versuchte, sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu halten. Der im Rahmen der „Schau auf dich, schau auf mich“-Kampagne entstandene Spot, in dem ein als Elefant verkleidetes Kind darum bemüht ist, Menschen auseinander und auf Abstand zu halten, wurde u.a. auf dem YouTube-Kanal des Bundeskanzleramts veröffentlicht, heißt es in Anfrage. Zu sehen war der Clip in zahlreichen Medien, aber auch als Print-Sujet, worauf auch das Kanzleramt hinweist.