Jugendliche steckten Brücke in Brand

In Widersprüche verwickelt

Der 18-Jährige, der in der Nähe der Brücke angetroffen wurde, fragte die Beamten, ob sie sein Handy gefunden hätten. Er habe es im Zuge seiner Löschversuche verloren. In weiterer Folge verwickelte er sich in Widersprüche und händigte schließlich sein angeblich verloren gegangenes Handy aus.