„Starmania“: Studentin Anna sang alle an die Wand

Spannender Weg bis zum Finale

In noch zwei weiteren Auftaktshows ist die Jury am Drücker und wählt aus den je 16 Talenten erneut jeweils acht Semifinal-Kandidaten, die in zwei weiteren Shows erneut nur jeweils acht weiterkommen. Die verbliebenen 16 Kandidatinnen und Kandidaten kommen dann in die erste Finalshow am 16. April, in der immer noch ausschließlich die Jury am Wort ist und erneut acht Glückliche wählt.