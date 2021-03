Ex-Freundin angezündet: Das ist der Tatverdächtige

Opfer nannte Name des Angreifers

„Das schwer verletzte Opfer rannte auf die Straße, wo sich gerade zufällig ein Wagen des Samariterbundes befand“, so Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Die Helfer eilten sofort zum Opfer und erstickten die Flammen mit Decken. Die alarmierten Einsatzkräfte brachten die lebensgefährlich verletzte Frau in rasender Fahrt ins Spital. Auf dem Weg dorthin konnte die Trafikantin noch entscheidende Worte murmeln: den Namen ihres mutmaßlichen Angreifers.