Britisches Virus dominant + AstraZeneca für Ältere

Die britische Variante des Coronavirus ist inzwischen auch in Österreich die dominante; eine österreichische Firma produziert fünf Millionen zusätzliche Impfdosen und Astra Zeneca wird jetzt im ganzen Land doch auch an Menschen über 65 verabreicht - das sind die Themen heute bei Ihren Krone-News mit Damita Pressl am Freitag, dem 5. März.