Corona: LH Doskozil pocht auf Bundesheer-Assistenz

Der Landeshauptmann zeigte sich am Freitag verärgert über das Ministerium, da Assistenzleistungen im Burgenland wie in anderen Bundesländern auch reduziert werde: „Das sind offenbar die ersten handfesten Auswirkungen des Sparkurses von Verteidigungsministerin Tanner und sie kommen zum denkbar falschesten Zeitpunkt.“ Das Bundesheer leiste seit Monaten großartige Unterstützungsarbeit in den Impf- und Testzentren sowie beim Contact Tracing. „Ich habe schon im Vorjahr vehement davor gewarnt, dass die Bundesregierung und Tanner dem Bundesheer den finanziellen Boden unter den Füßen wegziehen. Es ist bedauerlich, dass sich dieser falsche Kurs gerade jetzt bemerkbar macht“, betonte Doskozil.