Fix! Großer Preis von Portimao als 3. Saisonrennen

Das dritte Formel-1-Rennen dieser Saison findet in Portugal statt. Die Formel 1 bestätigte am Freitag, dass der Grand Prix von Portugal am 2. Mai in Portimao ausgetragen wird. Die Motorsport-Königsklasse startet am 28. März in Bahrain in die Saison, das zweite WM-Rennen ist am 18. April in Italien geplant.