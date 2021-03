Darum sollte man Parfüm stets in die Haare sprühen

Bauchnabel, Achsel oder Handgelenk - es gibt viele Mythen darüber, wo man Parfüm am besten hinsprühen sollte, damit es lange hält. Sicher ist: Wer den Duft nach dem Duschen in die frisch gewaschenen Haare sprüht, wird den ganzen Tag lang von einem feinen Duft verfolgt. Denn an den Haaren haften Düfte tatsächlich am besten und halten dort auch am längsten.