Dritte Infektionswelle rollt nun an

Während in Vorarlberg schon der Staub von den Wirtshaustischen gewischt wird, macht man sich in Niederösterreich auf das Anrollen der dritten Infektionswelle gefasst. Mit insgesamt 603 neuen Fällen stiegen die Zahlen gestern wieder stark an. Sehr zur Sorge der Behörden steigt aber parallel zur Fallzahl auch die Auslastung in den Spitälern wieder rasant an.