Zeugen nach Auffahrunfall in Villach gesucht

Ein noch unbekannter Lenker, der gegen 20.50 Uhr auf der Kärntner Straße in Villach in Richtung Fürnitz unterwegs war, bremste sein Auto plötzlich auf Höhe der Abfahrt zur Gödersdorferstraße ab. Dadurch kam es zwischen zwei nachkommenden Fahrzeugen zu einem Auffahrunfall. Der 19-jährige Lenker geriet durch den Aufprall mit seinem Auto ins Schleudern, prallte gegen ein Verkehrszeichen und schlitterte auch noch in den Straßengraben.