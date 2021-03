„Blecherne“ Kramer: „Ich bin so wütend auf mich“

Der Druck, der auf ihr lastete, wurde augenscheinlich zu groß. „Ich bin so wütend auf mich selbst“, haderte die so ehrgeizige Kramer, der nach einer Disqualifikation in Hinzenbach sowie einem falsch-positiven Coronatest in Rasnov – sie verpasste dadurch sämtliche Bewerbe in Rumänien – das Pech an den Füßen zu kleben scheint.