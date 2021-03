Niko Kovac weint um verstorbene Rapid-Legende

Wie die Tageszeitung „Jutarnji list“ am Montag berichtete, wurde Kranjcar vor wenigen Tagen in Zadar ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Zwar wurde er rasch in die Hauptstadt überstellt, die Ärzte hätten sein Leben aber nicht mehr retten können. Er wurde 64 Jahre alt.