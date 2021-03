Rapid-Legende Zlatko Kranjcar (64) verstorben

Als Profi war Kranjcar danach auch für den VSE St. Pölten tätig. Als Trainer startete er seine Laufbahn ebenfalls in Österreich beim unterklassigen SV Wienerfeld und Austria Klagenfurt. Mit Kroatien nahm er als Teamchef an der WM-Endrunde 2006 teil. Zuletzt arbeitete Kranjcar von 2018 bis 2019 als Betreuer der iranischen U23-Auswahl. Davor stand er in seiner Heimat u.a. für Rekordmeister Dinamo Zagreb an der Seitenlinie. Weiters betreute er auch die Nationalauswahl von Montenegro. „Schreckliche Nachricht aus Kroatien! Unsere Vereinslegende Zlatko “Zizo„ Kranjcar ist verstorben! Wir trauern mit den Hinterbliebenen um Gattin Elvira und den Kindern Niko & Lana“, schreiben die Hütteldorfer in den sozialen Medien.